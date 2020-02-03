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رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو المتظاهرين إلى "سحب فتيل الخلافات"

09:40 ص الإثنين 03 فبراير 2020
رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو المتظاهرين إلى "سحب فتيل الخلافات"

محمد توفيق علاوي

بغداد- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى سحب فتيل الخلافات، وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.

وقال علاوي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" :"أوجه نداء إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء".

وأضاف :"فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون، نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية".

وأكد :"لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة برفض أغلب الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال المزري، لقد تمثلت هذه الإنجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات، فضلا عن إسقاط مرشحي الأحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء".

محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء العراقي العراق الفاسدين

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