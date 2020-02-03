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ثوران بركان في جزيرة بجنوبي اليابان

07:05 ص الإثنين 03 فبراير 2020
ثوران بركان في جزيرة بجنوبي اليابان

ثوران بركان في جزيرة بجنوبي اليابان

طوكيو - (د ب أ):
اعلنت السلطات اليابانبة أن بركانا في جزيرة نائية بجنوب اليابان ثارصباح اليوم الاثنين مطلقا الصخور وأعمدة الدخان الضخمة في السماء.

وتصاعد الدخان لارتفاع بلغ حوالي 7 آلاف متر في السماء في أعقاب ثوران جبل شينداك بجزيرة كوتشينورابو.

وذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن تدفق الحمم البركانية - كتلة مدمرة من الرماد الساخن وشظايا الحمم البركانية والغازات- تحرك لمسافة حوالي 600 متر على طول جانب الجبل .

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وابقت الوكالة على مستوى التأهب عند المستوى 3، من درجات المقياس الخمس، محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد كيلومترين من فوهة البركان يمكن أن تصاب بصخور البركان وتدفقات الحمم البركانية.

وتعتبر اليابان موطنا لأكثر من 100 من البراكين النشطة. وأجبر ثوران جبل شينداك عام 2015 السلطات إلى إجلاء جميع سكانها وزائريها البالغ عددهم 137 شخصًا من الجزيرة التي تبعد نحو 1200 كيلومتر جنوب غربي طوكيو.

ثوران بركان اليابان جبل شينداك جزيرة كوتشينورابو

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