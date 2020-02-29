تركيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق

تركيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا ا

أنقرة - (د ب أ)

أوقفت تركيا، الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق، بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المتحور، في إيطاليا إلى أكثر من ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات 29 حالة إثر الإصابة بالفيروس.

أعلن ذلك رئيس هيئة الحماية المدنية في روما أنجيلو بوريلي اليوم السبت بعد مرور أسبوع على إعلان انتشار فيروس سارس-كورونا -2 في البلاد في الوقت الراهن.

فيما أعلن العراق، اليوم السبت، إيقاف الخدمات القنصلية مؤقتا لمدة أسبوع، حفاظا على السلامة العامة، وتحسبا لانتقال فيروس كورونا المتحور الجديد(كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصَحّاف في بيان صحفي:"انسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذها عدد من مؤسسات الدولة، وتحسباً من انتقال فيروس كورونا،الذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية، ستوقف وزارة الخارجية خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الأحد، وحتى الأحد المقبل، وذلك لمزيد من الاحتياط وحفاظا على السلامة العامة".

وكان العراق قد أعلن رسميا تسجيل 13حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، غالبيتها في العاصمة بغداد.

واتخذت السلطات العراقية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المقاهي وإيقاف الدوام في المراحل الدراسية، فضلا عن تشديد الرقابة على المطاعم.