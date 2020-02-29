مسؤول عراقي: جميع حالات الإصابة بكورونا جاءت من إيران

بغداد - (د ب أ)

قال الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، مساء اليوم السبت، إن جميع الحالات الـ13 التي تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) هي لوافدين عراقيين من إيران في وقت سابق.

وأضاف البدر في بيان صحفي أن "مجموع عدد المُشخّصين مختبرياً في العراق بلغ ١٣ حالة، ١٢ منهم لعراقيين وحالة واحدة لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده وأن جميع الحالات التي شُخِّصت في العراق كانت لوافدين من إيران في وقت سابق".

وأوضح البدر أن وزارة الصحة تؤكد "على مسؤولية الجهات المعنية بتنفيذ مقررات لجنة الأمر الحكومي ومن ضمنها غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الإجتماعية المختلفة للفترة من ٢٧ فبراير حتى ٧ مارس،

وشدد المتحدث العراقي على أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد على "اتخاذها كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والمخالطين لهم بحسب اللوائح الصحية العالمية".

وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات الإعلامية والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي أن يساهموا في نشر التثقيف والتوعية الصحية والحذر من تناقل الإشاعات غير المؤكدة من مصادر رسمية.

وبحسب إحصائية طبية عراقية، فقد وصل إجمالي عدد الاصابات المسجلة رسميا في البلاد حتى مساء اليوم 13حالة موزعة بواقع 6حالات في بغداد و5في كركوك وحالة واحدة في كل من النجف وبابل.