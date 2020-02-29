ترامب: القوات الأمريكية ستبدأ العودة من أفغانستان اعتبارًا من اليوم

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية سبتدأ الودة من أفغانستان اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا مع حركة طالبان في الدوحة، لإحلال السلام في أفغانستان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة وقعت اليوم في الدوحة مع ممثلي حركة طالبان، اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان، لافتًا إلى أن ذلك الاتفاق سيؤدي إلى أن تعيد واشنطن قواتها إلى الديار.

وأكد ترامب، في كلمة له اليوم، نقلتها فضائية "الحدث"، اليوم السبت "حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الديار".

وأضاف "إذا حدث أي خطب في الاتفاق الموقع مع طالبان، فستعود قواتنا بقوة إلى أفغانستان مرة أخرى".