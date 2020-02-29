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واشنطن تمنع أي أجنبي زار إيران مؤخرًا من دخول إلى أراضيها

10:25 م السبت 29 فبراير 2020
واشنطن تمنع أي أجنبي زار إيران مؤخرًا من دخول إلى أراضيها

مايك بنس

واشنطن - (د ب أ)

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، منع من سافروا إلى إيران خلال الـ14 يومًا الأخيرة، من دخول الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بنس حث المواطنين على عدم السفر إلى المناطق الموبوءة بفيروس كورونا المتحور في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وأوضح بنس أنه ناقش قضايا بشأن الفيروس مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستمنع أي أجنبي زار إيران مؤخرا من دخول أمريكا.

وذكر بنس أن أمريكا ستفرض قيودا إضافية على السفر إلى إيران.

وأضاف بنس أن "المواطن الأمريكي العادي لا يحتاج إلى شراء كمامة".

وأعلن أن أمريكا ستشتري 35 مليون كمامة طبية كل شهر من شركة "ثري إم" الأمريكية العامة.

مايك بنس إيران واشنطن الولايات المتحدة

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