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فرنسا تسجل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا

04:47 م السبت 29 فبراير 2020
فرنسا تسجل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا

فرنسا تسجل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا

باريس (د ب أ)
أعلنت فرنسا عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 73 حالة.

وحظرت فرنسا الفعاليات التي تشمل على أكثر من خمسة آلاف شخص خوفا من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أيضا أن تلغي البلاد نصف ماراثون باريس المقرر غدا بسبب مخاوف من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

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