الاتحاد الأوروبي: اتفاق أمريكا وطالبان "خطوة أولى مهمة"

بروكسل (د ب أ)

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق السلام المبرم بين جماعة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية وبالبيان المشترك الأفغاني الأمريكي بأنه "خطوة أولى مهمة" باتجاه حل دائم للصراع القائم منذ عقود في أفغانستان.

وقال المسؤول السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نيابة عن أعضاء التكتل الـ27: "يجب عدم فقدان الفرصة الحالية للتحرك باتجاه سلام"، مضيفا أن محادثات التفاوض يجب أن تبدأ "بدون تأجيل" وأن تشمل كل الفصائل السياسية وجماعات المجتمع.

وجاء في البيان: "الصراع بحاجة لحل سياسي، يتم بموجبه احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء، والتصدي للشكاوى الشائعة".

ويدعو الاتحاد الأوروبي الجميع إلى "إعلاء مصالح الأمة فوق كل الاعتبارات الأخرى". ويعرض "تسهيل ودعم" عملية السلام بدون تقديم تفاصيل.