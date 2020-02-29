وثيقة: مقال للصحفي "بوريس جونسون" كان مؤثرا في موقف ثاتشر من الاتحاد الأوروبي



لندن (د ب أ)

كشفت ملفات اليوم السبت أن المزاعم المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما كان مراسلا إخباريا في العاصمة البلجيكية بروكسل كان لها أثرها في الخط المتشدد الذي انتهجته رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت ثاتشر تجاه الاتحاد الأوروبي في عام 1990.

وتتضمن وثائق "أرشيف ثاتشر" بجامعة كمبردج، نسخة من خبر لجونسون نشرته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1990، كان عنوانه: "حق النقض الذي تتمتع به بريطانيا يواجه الموت ضمن خطة ديلورز."

وكان رئيس المفوضية الأوروبية في ذلك الوقت، جاك ديلورز، قال إن الهدف من وراء خطته "تمهيد الطريق أمام إقامة اتحاد فيدرالي في أوروبا، دولة عظمى، حكومتها التنفيذية هي المفوضية الأوروبية في بروكسل، ومجلس الشيوخ الخاصة بها هو مجلس الاتحاد الأوروبي."

وقدم السكرتير الخاص لثاتشر مقال جونسون لرئيسة الوزراء مصحوبا بمذكرة، جاء فيها "إن رأي المفوضية نفسه... لا يحتوي على ما نشرته ديلي تليجراف بأنه اقتراح ام ديلورز... إنه لا يقترح أي تغير جوهري في الخطط المؤسسية للمجموعة (الأوروبية) رغم أنه يحتوي على كثير من مصادر الفزع الأخرى."

وقالت ثاتشر في خطبة شهيرة أمام البرلمان الانجليزي في الثلاثين من أكتوبر عام 1990: "لا، لا ،لا" رفضا لما وصفته بالمحاور الثلاثة لخطة ديلورز.

وجاءت هذه الخطبة في خضم انقسامات كبيرة داخل حزب المحافظين، بزعامة ثاتشر آنذاك، بشأن التعامل مع أوروبا.

وبعد يومين من هذا التاريخ، استقال نائب رئيسة الوزراء جيفري هاو، المؤيد للاتحاد الأوروبي، من منصبه، ووجه انتقادات لموقف ثاتشر بشأن أوروبا.

واستقالت ثاتشر من رئاسة الحكومة في الثالث والعشرين من عام 1990، مما مهد الطريق أمام جون ميجور، المؤيد للمجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) لخلافتها في رئاسة الوزراء.