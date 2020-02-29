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شفاء مصاب بـ"كورونا" في سلطنة عمان

04:19 م السبت 29 فبراير 2020
شفاء مصاب بـ"كورونا" في سلطنة عمان

شفاء مصاب بـ"كورونا" في سلطنة عمان

مسقط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، أن إحدى الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد " - (كوفيد 19) قد تماثلت للشفاء.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة العمانية قوله ، إن الحالات الأخرى ما زالت تخضع للمتابعة، وأنها في حالة صحية مستقرة.

وناشدت الوزارة ، المواطنين المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون ، أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولي المعتمد ، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس ، والتقليل من المصافحة ، وتجنب التقبيل بمختلف أنواعه في المناسبات الاجتماعية.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت تسجيل ست حالات مصابة بمرض فيروس "كورونا المستجد " - كوفيد 19" منذ يوم الإثنين الماضي.

ويعتقد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة "ووهان" وسط الصين كانت تقوم ببيع حيوانات برية بشكل غير قانوني ، قبل أن يتسع نطاق تفشي الفيروس ، وينتشر في أكثر من أربعين دولة حتى الآن.

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شفاء مصاب فيروس كورونا الصحة العمانية سلطنة عمان

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