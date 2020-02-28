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بناء على طلب تركيا .. الناتو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الهجمات في إدلب

10:38 ص الجمعة 28 فبراير 2020
بناء على طلب تركيا .. الناتو يعقد اجتماعا طارئا لبحث الهجمات في إدلب

حلف شمال الأطلسي

اسطنبول- (د ب أ):

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه بناء على طلب تركيا ، سوف يعقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا طارئا لبحث الهجمات في إدلب السورية.

يشار إلى أن تركيا اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في الهجوم السوري على إدلب بشمال غربي سوريا مساء الخميس إلى 33 جنديا.

حلف شمال الأطلسي الناتو تركيا إدلب

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