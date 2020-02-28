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تركيا: ارتفاع عدد القتلى الأتراك في إدلب إلى 33 جنديا

10:28 ص الجمعة 28 فبراير 2020
تركيا: ارتفاع عدد القتلى الأتراك في إدلب إلى 33 جنديا

الجيش التركي في سوريا

اسطنبول- (د ب أ):

أعلن مسؤول تركي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في الهجوم السوري على إدلب بشمال غربي سوريا مساء الخميس إلى 33 جنديا.

يأتي ذلك وسط تصعيد غير مسبوق في المعركة من اجل السيطرة على أخر معاقل المعارضة في البلاد.

وقال رحمي دوجان محافظ هاتاي الحدودية التركية، التي لديها حدود مشتركة مع إدلب، أن باقي الجنود الذين يخضعون للعلاج في المستشفى حالتهم ليست خطيرة.

وأضاف دوجان ان الغارة نفذتها طائرة حكومية سورية، وقال إن الضحايا تم نقلهم عبر الحدود من معبر سيلفيجوزو الحدودي.

الجيش التركي إدلب سوريا

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