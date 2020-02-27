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محافظة عراقية تغلق دور السينما والنوادي للحفاظ على خلوها من "كورونا"

05:54 م الخميس 27 فبراير 2020
محافظة عراقية تغلق دور السينما والنوادي للحفاظ على خلوها من "كورونا"

صحة الانبار

بغداد - أ ش أ

أعلنت دائرة صحة الانبار العراقية، اليوم الخميس، إغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات حتى إشعار آخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه تم غلق كافة دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية في المحافظة وحتى اشعار آخر، مشيرا إلي أن القرار جاء للحفاظ على خلو الأنبار من فيروس "كورونا".

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صحة الانبار العراق فيروس كورونا

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