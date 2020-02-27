لبنان يعلن تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

بيروت - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية –في بيان لها اليوم– أن الإصابة الثالثة هي لشخص يحمل الجنسية الإيرانية ويبلغ من العمر 77 عاما، وكان قد وصل إلى بيروت يوم الإثنين الماضي قادما من إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابة ثبتت مخبريا، موضحة أن الشخص المصاب جرى إحضاره من مقر إقامته بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة عليه، حيث تم إيداعه غرفة العزل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وأن حالته مستقرة في الوقت الراهن.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين لبنانيتين كانتا أيضا في إيران الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه جرى عزلهما في وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.