الفيروس الغامض يستهدف مسؤولي إيران.. كورونا يصيب رئيس الأمن القومي

وكالات:

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري، إصابته بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليُصبح المسؤول الثالث المؤكد إصابته بعد كلٍ من النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي.

وقال ذوالنوري، النائب عن مدينة قم بمجلس الشورى الإسلامي، عبر فيديو مسجل، الخميس، إن نتيجة التحاليل الطبية التي أجراها كانت "إيجابية"، بما يعني أنه مُصاب بالفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس".

وأكّد أن الفيروس مُعد لكنه لاداعي للقلق وأنه يخضع حاليا لحجر صحي، مشددا على أن "الشعب الإيراني سينتصر على كورونا وسيقضي عليه عبر الاعتناء بالشؤون الصحية والتعقيم".

وارتفع عدد الوفيات بكورونا في إيران، الخميس، إلى 26 شخصًا من أصل 245 إصابة، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".