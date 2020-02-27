الرئيس الألماني يصل الخرطوم في زيارة تستغرق يومين

الخرطوم - أ ش أ

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، إلى الخرطوم، في زيارة تستمر يومين، وهو أول رئيس لدولة أوروبية يزور السودان منذ نجاح الثورة، وتشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس الماضي، وأول رئيس ألماني يزورها منذ أكثر من 3 عقود.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في استقبال شتاينماير في مطار الخرطوم، واصطحبه إلى القصر الجمهوري، حيث يعقدان جلسة مباحثات، يعقبها لقاء الرئيس الألماني مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في مقر الحكومة، حيث يعقدان مؤتمرا صحفيا.

ومن المقرر أن يزور شتاينامير- في وقت لاحق اليوم- متحف السودان القومي، وموقع الاحتجاجات إبان الثورة في كلية الأشعة في جامعة السودان، حيث يلتقي مع عدد من قادة المظاهرات والمشاركين فيها.

وتنظم السفارة الألمانية مساء اليوم حفل استقبال على شرف الرئيس شتاينماير، في مقر إقامة السفير الألماني في الخرطوم أولريش كلوكنر، ويزور الرئيس الألماني غدا مقر الشركة السودانية لنقل الكهرباء "سيتكو"، وغرفة التخطيط الرئيسية، ويلتقي قيادات ومهندسي الشركة.

وزار حمدوك ألمانيا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وحضر خلالها فعاليات مؤتمر ميونخ للامن، والتقى المستشارة أنجيلا ميركل، وقبلها كان البرلمان الألماني، قرر استئناف التعاون الاقتصادي التنموي مع السودان، بعد توقف دام ٣٠ عاما، وهو ما لاقى ترحيبا رسميا وشعبيا في السودان.