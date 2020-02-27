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الكويت: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا

09:47 ص الخميس 27 فبراير 2020
الكويت: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا

وزارة الصحة الكويتية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 43 شخصا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

والحالات المسجلة لمواطنين سافروا إلى إيران، حالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس كورونا المستجد، وفق بيان سابق للوزارة.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2800 في الصين ودول أخرى، وأصاب أكثر من 82 ألفًا على مستوى أكثر من 40 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا والخليج ودول الأمريكتين والشرق الأوسط.

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الحجر الصحي

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