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العراق يُعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في بغداد

08:58 ص الخميس 27 فبراير 2020
العراق يُعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في بغداد

أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران وراجع إحدى المؤسسات الصحية في بغداد".

وأضاف أنه تم أخذ الفحوصات المختبرية له وتم الحجر عليه صحيا وتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات موجبة، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ويرقد في إحدى المستشفيات الخاصة ببغداد.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته حسب اللوائح الصحية العالمية.

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وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا بغداد

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