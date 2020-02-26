أربع حالات إصابة مؤكدة أخرى بكورونا في هونج كونج

بكين- (د ب أ):

ذكر مسؤولو الصحة في هونج كونج أن فتى، 16 عامًا، من ركاب السفينة السياحية المنكوبة "دياموند برينسيس" أصبح أول صبي في هونج كونج، تُشخص حالته على إنها إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، حيث سجلت المدينة أربع حالات مؤكدة أخرى وحالة محتملة اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء.

وكان المراهق واحد من أربعة مرضى، تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره مركز الوقاية الصحية في مؤتمر صحفي، مما رفع الحصيلة الإجمالية بالمدينة إلى 89 .

وكانت الاختبارات التي أجريت على شقيقته، 21 عامًا، التي كانت أيضا على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس، التي يُفرض عليها حجر صحي في اليابان أوائل هذا الشهر إيجابية أيضا.

وتم تشخيص حالة خادم منزلي لعضو في نادي فروسية، 60 عامًا، على إنها إصابة بكورونا أمس الثلاثاء.

والحالة الرابعة هي لرجل، 80 عامًا، زوج امرأة، 76 عامًا، تأكدت إصابتها سابقا بكورونا.