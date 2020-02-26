أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

أربع حالات إصابة مؤكدة أخرى بكورونا في هونج كونج

01:59 م الأربعاء 26 فبراير 2020
أربع حالات إصابة مؤكدة أخرى بكورونا في هونج كونج

السفينة السياحية المنكوبة "دياموند برينسيس"

بكين- (د ب أ):

ذكر مسؤولو الصحة في هونج كونج أن فتى، 16 عامًا، من ركاب السفينة السياحية المنكوبة "دياموند برينسيس" أصبح أول صبي في هونج كونج، تُشخص حالته على إنها إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، حيث سجلت المدينة أربع حالات مؤكدة أخرى وحالة محتملة اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية اليوم الأربعاء.

وكان المراهق واحد من أربعة مرضى، تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره مركز الوقاية الصحية في مؤتمر صحفي، مما رفع الحصيلة الإجمالية بالمدينة إلى 89 .

وكانت الاختبارات التي أجريت على شقيقته، 21 عامًا، التي كانت أيضا على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس، التي يُفرض عليها حجر صحي في اليابان أوائل هذا الشهر إيجابية أيضا.

وتم تشخيص حالة خادم منزلي لعضو في نادي فروسية، 60 عامًا، على إنها إصابة بكورونا أمس الثلاثاء.

والحالة الرابعة هي لرجل، 80 عامًا، زوج امرأة، 76 عامًا، تأكدت إصابتها سابقا بكورونا.

هونج كونج السفينة المنكوبة دياموند برينسيس بكين فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية مباشرة.. جنازة مبارك العسكرية من مسجد المشير طنطاوي