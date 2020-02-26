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"العربية": إثيوبيا لن تشارك في اجتماعات سد النهضة في واشنطن

12:05 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
"العربية": إثيوبيا لن تشارك في اجتماعات سد النهضة في واشنطن

سد النهضة

وكالات

زعمت فضائية "العربية" في نبأ لها، مساء اليوم الثلاثاء، بإن إثيوبيا، لن تشارك في اجتماعات سد النهضة، غدًا الأربعاء، في واشنطن.

فيما توجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بحضور البنك الدولي، والمقرر لها يوما 27 و28 الجاري.

واتفقت الأطراف المعنية، خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة ب واشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .

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