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بومبيو يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق مبارك

06:56 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
بومبيو يعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق مبارك

مايك بومبيو

وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثالثاء، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في تنمية تعزيز وتقوية علاقتها بمصر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وتوفي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه التلفزيون المصري، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق؛ بداية من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

مايك بومبيو محمد حسني مبارك الولايات المتحدة وفاة مبارك

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