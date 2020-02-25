أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

إقليم برشلونة يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

06:10 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
إقليم برشلونة يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

برشلونة - (د ب أ)

أعلن إقليم برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أول إصابة في منطقة بر إسبانيا.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، بأن نتيجة فحص المرأة اثبتت إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وحسب تقرير لصحيفة "لا فانجوارديا"، فإنه يُعْتَقَد أن المرأة لها مقر سكني في برشلونة وأنها عادت مؤخرا من رحلة في شمال إيطاليا حيث انتشر الفيروس هناك بشكل قوي على نحو خاص.

وتعد هذه الحالة الإصابة الرابعة في عموم إسبانيا.

وشهدت الأسابيع الماضية إصابة ألماني بالفيروس في جزيرة لا جوميرا، وهي إحدى جزر الكناري، وإصابة بريطاني في مايوركا، كما يتواجد في الوقت الراهن إيطالي مصاب بفيروس كوفيد-19 في الحجر الصحي في أحد مستشفيات جزيرة تنريفي.

وتم وضع الفندق الذي كان يقيم فيه الإيطالي في الحجر الصحي، ويقيم في الفندق أكثر من 1000 نزيل سيتم فحصهم طبيا.

فيروس كورونا إقليم برشلونة إسبانيا وزارة الصحة الإسبانية

الخبر التالى:

الطيران العراقي: رحلاتنا إلى إيران لإجلاء مواطنينا والبعثات الدبلوماسية فقط
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حسني مبارك في ذمة الله- "تغطية خاصة"