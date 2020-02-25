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الأولى منذ توليه منصبه.. الرئيس الموريتاني إلى السعودية غدًا

02:43 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
الأولى منذ توليه منصبه.. الرئيس الموريتاني إلى السعودية غدًا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

الرياض- (د ب أ):

يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الرياض، غدا الأربعاء، في زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر سعودي، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن زيارة الرئيس الموريتاني إلى السعودية تعد الأولي منذ توليه السلطة في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم خلالها "التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين".

وتعتبر زيارة الغزواني للسعودية الثانية للخليج العربي بعد زيارة إلى الإمارات مطلع الشهر الجاري.

محمد ولد الشيخ الغزواني الرياض السعودية موريتانيا الملك سلمان بن عبدالعزيز

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