بأدنى زيادة يومية.. 60 إصابة جديدة في "بؤرة كورونا الثانية"

وكالات:

أعلنت سول، الثلاثاء، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية، في أدنى حصيلة يومية تُسجل منذ 4 أيام في هذا الذي بات ثاني أكبر بؤرة عالمية لـ"كوفيد 19" بعد الصين.

ووفق بيان صادر عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ إجمالي المُصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية 893 شخصًا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8 بعد وفاة مُصاب خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وكالة أنباء "يونهاب".

وهذه أدنى حصيلة يومية تسجل في كوريا الجنوبية منذ 4 أيام، إذ تجاوزت أعداد المصابين المُسجلة يوميًا حاجز المائة.

وبحسب المركز، سُجلت 49 من هذه الإصابات في مدينة دايجو، رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة جيونجسانج الشمالية المجاورة.

وحصد الفيروس حتى الآن أرواح أكثر من 2700 في الصين و8 دول أخرى، مع إصابة أكثر من 80 ألفًا على مستوى 39 دولة. وتعافى منه حتى الآن أكثر من 27 ألف مُصاب.