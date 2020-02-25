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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ترفع درجة التحذير من السفر لكوريا الجنوبية

08:20 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ترفع درجة التحذير من السفر لكوريا الجنوبية

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت إدارة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها رفع درجة التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية إلى المستوى الثالث، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وحثت الإدارة - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - المسافرين على تجنب كل السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية لأن هناك إمكانية محدودة للوصول إلى الرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بفيروس "كورونا".

وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 893 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد و7 حالات وفاة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوريا الجنوبية واشنطن أمريكا

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