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فيتنام: شفاء الحالات الـ16 المصابة بفيروس كورونا

10:26 ص الإثنين 24 فبراير 2020
فيتنام: شفاء الحالات الـ16 المصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

هانوي - (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الاثنين أن الحالات الـ16 المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد شفيت من الفيروس.

وذكرت صحيفة "فن اكسبريس" أن آخر حالة شفيت من الفيروس لرجل، 50 عامًا، من إقليم فينه فوك، التي تبعد ساعتين عن هانوي.

وكان الرجل ضمن مجموعة من الأشخاص الذين عادوا إلى فيتنام عقب أن عمل في مدينة ووهان وثبت إصابته بالفيروس.

ومن المقرر أن يخضع الرجل للفحص مجددا قبل خروجه من الحجر الصحي.

فيروس كورونا فيتنام مدينة ووهان

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