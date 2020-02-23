جدل بعد إمامة امرأة فرنسية جزائرية لصلاة الجمعة في باريس

القاهرة (وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفرنسية من أصل جزائري، تأم صلاة الجمعة بمسجد في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقد أثارت هذه الواقعة، وهى ليست الأولى من نوعها جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبر ما قامت به "تجديدا" ومن يعتبره "خروجا على الدين".

وكانت كاهنة بهلول، وهي أستاذة في العلوم الإسلامية، قد أمت الصلاة بحضور اثني عشر رجلا وعشر نساء.

وتولت بهلول، الإمامة في المسجد المعروف باختلاط الجنسين في الصلاة.

وبحسب موقع "يورونيوز"، لأسباب أمنية تم التكتم على عنوان المكان الذي جرت فيه هذه الصلاة.

واختارت كاهنة التحدث في خطبتها عن "الحب الإلهي".