المرصد: إصابة جنود أتراك في قصف على محافظة إدلب السورية

وكالات:

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب السوري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقتل جندي تركي، السبت، في إدلب بهجوم لقوات النظام السوري، وفق ما أعلنت السلطات في ولاية غازي عنتاب التركية، تزامنا مع تجدد القصف التركي لمواقع النظام.

وقال المرصد إن القصف الصاروخي تجدد من قبل القوات التركية المتمركزة عند الحدود السورية على مناطق تسيطر عليها قوات النظام بالقطاع الغربي من الريف الإدلبي.

وأضاف المرصد أن الفصائل تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع في أجواء منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وذلك بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة.