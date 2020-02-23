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غني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأفغانستان الخميس

01:05 م الأحد 23 فبراير 2020
غني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأفغانستان الخميس

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأفغاني أشرف غني أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم الخميس المقبل.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، الأحد، إن القصر الرئاسي أكد أيضا أن غني سيؤدي اليمين في الأيام المقبلة.
ومنحت لجنة الانتخابات المستقلة شهادة للرئيس الحالي، أشرف غني، الذي تم إعلانه يوم الثلاثاء الماضي فائزا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي.

وأثار الإعلان ردود فعل قوية من منافسي غني، الكثير منهم رفضوا بالفعل نتائج الانتخابات ووصفوها بأنها "مزورة".

وذكرت اللجنة أن النتائج النهائية للانتخابات تشير إلى أن الرئيس أشرف غني حصل على أعلى نسبة من الأصوات وهي 50.6 بالمئة من إجمالي 923592 صوتا.

ورفض منافسو غني نتائج الانتخابات.

أشرف غني أفغانستان كابول

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