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السعودية وألمانيا يبحثان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

10:58 م السبت 22 فبراير 2020
السعودية وألمانيا يبحثان دعم العلاقات الثنائية بين البلدين

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

الرياض - برلين - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بالعاصمة الألمانية (برلين) مع مستشار السياسة الخارجية والأمن الألمانية الدكتور يان هاكر، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا - أيضا - المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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