ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 433

طوكيو- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 229 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد اليوم السبت، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ تفشيه أول مرة في أواخر يناير الماضي، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 433 شخصا، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

فقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بشكل حاد، حيث تم رصد معظم الإصابات في مستشفى في مقاطعة شيونجدو جنوب شرق البلاد وطائفة مسيحية صغيرة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، التي تمثل حوالي 80 بالمئة من إجمالي الإصابات في البلاد.

ومن بين 229 حالة إصابة جديدة، 95 منها متعلقة بمستشفى داينام في شيونجدو، حيث ظهرت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الجمعة أن مدينة دايجو ومقاطعة تشونجدو المجاورة لها "مناطق رعاية خاصة" حيث تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك في الآونة الأخيرة.

وتوفي مواطنان كوريان جنوبيان جراء الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، لكن سلطات الصحة العامة تقول إن تفشي المرض ما زال تحت السيطرة.