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الإمارات تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" من إيران

01:30 م السبت 22 فبراير 2020
الإمارات تعلن عن تسجيل إصابتين جديدتين بـ"كورونا" من إيران

أرشيفية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" الجديد تعودان لزائر إيراني وزوجته.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن الزائر الإيراني عمره (70 عاما) وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة وتبين أيضا من خلال الفحص إصابة زوجته (64 عاما).

وزارة الصحة الإماراتية فيروس كورونا إيران

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