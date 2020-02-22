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الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

11:06 ص السبت 22 فبراير 2020
الكرملين: بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

القاهرة- (وكالات):

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في مدينة إدلب السورية وتطورات الموقف هناك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس.

نقلت الوكالة قول بيسكوف: "تم إجراء نقاش مفصل حول الوضع في إدلب، وخاصة في سياق المحادثة الهاتفية المجدولة لرئيسي روسيا وتركيا".

وأضاف: "حضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، بالإضافة إلى أمين عام المجلس نيكولاي باتروشيف ووزراء الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسيسيرغي ناريشكين، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي في مسائل حماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف".

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن "روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا تبحث عقد قمة بينها حول سوريا"، لكن "لم تتخذ قرارات بعد في هذا الشأن".

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أنه سيجري اتصالا هاتفيا مساء الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث آخر التطورات في إدلب.

ديمتري بيسكوف فلاديمير بوتين إدلب سوريا مجلس الأمن الروسي تركيا

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