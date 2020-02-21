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الحكومة الألمانية: تعويضات عاجلة لذوي ضحايا هجوم هاناو الإرهابي

11:59 م الجمعة 21 فبراير 2020
الحكومة الألمانية: تعويضات عاجلة لذوي ضحايا هجوم هاناو الإرهابي

الشرطة الالمانية - ارشيفية

برلين - (د ب أ):

أعلن مفوض ضحايا الإرهاب في الحكومة الألمانية إدجار فرانكه اليوم الجمعة عن تقديم مساعدة مالية عاجلة للأقربين من ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي العنصري في هاناو أول أمس.

وقال فرانكه لشبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا كبيرا من الصحف ووسائل الإعلام الألمانية في عددها الصادر غدا السبت: "يمكن تقديم أموال من صندوق تعويضات الأحوال الصعبة خلال أسبوعين بحيث يحصل الأقربون من ذوي الضحايا وهم الزوج/ الزوجة والأطفال والوالدان على 30 ألف يورو والاخوة أو الأخوات على 15 ألف".

وأضاف فرانكه أن هذا التعويض يمكن أن يخفف الألم المفزع لفقد أحد الأبوين أو أحد الأولاد، مضيفا القول: " على الأقل فإن هذا يعد مساعدة لإنجاز الأمور الضرورية التي تعد مهمة في هذه اللحظات".

الشرطة الالمانية الإرهاب ألمانيا إدجار فرانكه هجوم هاناو الإرهابي

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