المسماري: انسحاب القوات التركية شرط توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش لن يوقع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار قبل انسحاب المرتزقة والقوات التركية من الأراضي الليبية.

وأكد في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن اعتراف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا يؤكد على الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة.

وأضاف "حكومة الوفاق مرتهنة لقطر وتركيا والميليشيات، وواجبنا حماية ليبيا من الأطماع التركية".

وأكد "حكومة (فايز) السراج أودت بليبيا إلى منزلق خطير".

وكان أردوغان أعلن للمرة الأولى الجمعة وجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان للصحافيين في اسطنبول "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري (عمليات) تدريب. هناك كذلك أفراد من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، وأرسلت العشرات من المدربين العسكريين إلى ليبيا بعد أن وقع البلدان اتفاقات في العام الماضي.