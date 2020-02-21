فرنسا تتضامن مع قبرص في نزاع بشأن الغاز بالبحر المتوسط

أثينا- (د ب أ):

أرسلت فرنسا اليوم الجمعة حاملة طائرات إلى ميناء ليماسول القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون القبرصية (آر أي كيه) أن الحاملة "شارل ديجول" التابعة للبحرية الفرنسية وصلت بعد تدريب مع الجيش القبرصي.

وتأتي الخطوة وسط تزايد التوترات بين نيقوسيا وأنقرة بشأن مستودعات الغاز الموجودة تحت قاع البحر جنوب قبرص التي تزعم أن المنطقة هي منطقتها الاقتصادية الخالصة.

بدأت تركيا التنقيب في المنطقة في يونيو مصرة على أن لها الحق في فعل هذا بموجب القانون الدولي. ودعم الاتحاد الأوروبي قبرص وهدد بفرض عقوبات على تركيا.

وتجري الشركتان الفرنسية والإيطالية توتال وإيني على التوالي عمليات تنقيب في المنطقة. وأجرت الدولتان تدريبات بحرية مع قبرص في ديسمبر.

ولا يتسبب النزاع بشأن الغاز سوى في مزيد من التوترات في المثلث التركي القبرصي اليوناني.

يشار إلى أن قبرص هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي ولكن قوانين التكتل لا تطبق على جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتصر تركيا التي لا تعترف بقبرص على أن الحل للمسألة القبرصية يجب أن يسبق أي اتفاق بشأن التنقيب عن الغاز وأن العرقية التركية في الشمال يجب ان يشملها الاتفاق .