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هونج كونج تؤكد إصابة شرطي بفيروس "كورونا"

10:52 ص الجمعة 21 فبراير 2020
هونج كونج تؤكد إصابة شرطي بفيروس "كورونا"

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أكدت السلطات في هونج كونج إصابة شرطي بفيروس "كورونا" المستجد، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة، مع وضع عشرات آخرين من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأوضحت السلطات في هونج كونج في بيان: "وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاما قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير الجاري، وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونغ كونغ على فيسبوك أن جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي".

وأضاف البيان، "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونغ كونغ بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

فيروس كورونا هونج كونج الحجر الصحي

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