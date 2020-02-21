كيف حمت إيران خامنئي من "كورونا"؟

القاهرة- (وكالات):

اتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماية المرشد من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت إدارة مقر المرشد، اليوم الجمعة، أنها أجرت تحليل فيروس "كورونا"، للمصورين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية إدلاء خامنئي بصوته، خلال انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، صباح اليوم.

يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غربي طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور إنه تم "تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في إيران، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أراك".

وتوفي شخصان إثر إصابتهما بفيروس "كورونا" الأربعاء الماضي، في مدينة قم جنوب غربي العاصمة.