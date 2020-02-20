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بوجدانوف يبحث مع عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية الوضع في الشرق الأوسط

03:55 م الخميس 20 فبراير 2020
بوجدانوف يبحث مع عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية الوضع في الشرق الأوسط

نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف

موسكو - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط ، مع التركيز على مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القانون الدولي الموجود وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

حضر اللقاء سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل.

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ميخائيل بوجدانوف منظمة التحرير الفلسطينية الشرق الأوسط موسكو

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