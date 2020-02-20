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كوريا الجنوبية تعلن عن 31 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" ليصل العدد الإجمالي الى 82 حالة

07:57 ص الخميس 20 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تعلن عن 31 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" ليصل العدد الإجمالي الى 82 حالة

فيروس كورونا

سول - (أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية عن اكتشاف 31 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 82 مصابا.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس الوبائي بصورة حادة خلال يومي أمس واليوم بأكثر من 50 حالة، أدى إلى مخاوف من انتشار الفيروس في مجتمعات إقليمية محلية.

وذكرت السلطات الصحية أن 23 مريضا من 30 حالة جديدة للإصابة، لهم علاقة مع كنيسة ترتادها المريضة الـ31 (امرأة كورية جنوبية 61 عاما) التي تعتبر الشخص الناشر الفائق ليرتفع عدد حالات الإصابات المتعلقة بالكنسية 37 حالة (14 حالة يوم أمس الأربعاء).

يشار إلى أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن مرتين في اليوم عن أحوال مرضى كورونا الجديد.

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فيروس كورونا كوريا الجنوبية الحجر الصحي سول

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