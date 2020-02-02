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الاحتلال الإسرائيلي يوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية

01:27 م الأحد 02 فبراير 2020
الاحتلال الإسرائيلي يوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

أوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتبارًا من صباح الأحد استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية.

وكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت على حسابه عبر تويتر: "كما وجهت (أمس الأول) الجمعة، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح اليوم، تم إيقاف الواردات الزراعية من الأراضي الفلسطينية".

وأرجعت إسرائيل القرار إلى استمرار الفلسطينيين في مقاطعة المواشي الإسرائيلية، وهو الأمر الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في إلحاق أضرار بمئات المزارعين الإسرائيليين.

وأضاف الوزير أنه إذا ما تراجعت السلطة الفلسطينية عن قرار مقاطعة المواشي الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستستأنف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي المنتجات الزراعية الفلسطينية السلطة الفلسطينية

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