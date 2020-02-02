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المرصد السوري: رتل عسكري تركي يدخل مدينة إدلب

01:52 م الأحد 02 فبراير 2020
المرصد السوري: رتل عسكري تركي يدخل مدينة إدلب

رتل عسكري تركي

لندن - أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يتخذ من (لندن) مقرا له - اليوم الأحد، بدخول رتل عسكري تركي إلى "إدلب" السورية عبر معبر "كفر لوسين".

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن - في تصريحات بثتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن الرتل العسكري التركي مكون من أربعين دبابة ومدرعة، وناقلات جنود، ومعدات عسكرية و"لوجستية" ،مشيرا إلى أن الرتل توجه "جنوبا " دون معرفة وجهته.

وكان المرصد قد أكد - في وقت سابق - أن القوات التركية عمدت إلى استقدام معدات "لوجستية " وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات ونحو 20 جنديا إلى مدخل فرية "كفر عميم" الواقعة شرق بلدة "سراقب"؛ حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق القرية ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور- سراقب، لتكون القوات التركية قد تمركزت في 3 نقاط في محيط "سراقب" من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.

رتل عسكري تركي مدينة إدلب المرصد السوري معبر كفر لوسين

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