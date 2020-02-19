روسيا تعلن عن استثناءات من حظر السفر المفروض على القادمين من الصين

موسكو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكوا سوف تستمر في السماح للمواطنين الصينيين بدخول البلاد في حال كان بحوزتهم تأشيرات دخول رسمية أو متعلقة بالأعمال التجارية أو الانسانية أو تأشيرات ترانزيت.

وقالت وزارة الخارجية إنه سوف يتم منع المواطنين الصينيين الذين بحوزتهم تأشيرات دخول خاصة أو متعلقة بالعمل أو الدراسة أو السياحة، من دخول روسيا ابتداء من غد الخميس لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

ويشار إلى أن بؤرة تفشي الفيروس هى مدينة ووهان بوسط الصين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية "الجانب الروسي يدعم جهود الشركاء الصينيين للتغلب على الوباء" واصفا إجراءات حظر الدخول بـ"المؤقتة". ولم تذكر الوزارة موعد انتهاء محتمل للحظر.

وأوضحت الوزارة أن حركة الطيران التجاري بين موسكو والمدن الصينية بكين وشنغهاي و قوانجتشو وهونج كونج سوف تستمر.

ويشار إلى أن الحالتين الوحيدتين اللتين تأكدت إصابتهما بالفيروس على الأراضي الروسية يعودان لمواطنين صينيين في سيبيريا، وقد تعافيا تماما، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة الروس.