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وفاة أربعة أشخاص في أستراليا جراء تصادم طائرتين صغيرتين

10:23 ص الأربعاء 19 فبراير 2020
وفاة أربعة أشخاص في أستراليا جراء تصادم طائرتين صغيرتين

وفاة أربعة أشخاص في أستراليا جراء تصادم طائرتين صغ

كانبرا- (د ب أ):

توفي أربعة أشخاص في أستراليا فيما يرجح أنه تصادم بين طائرتين صغيرتين.

وقع الحادث اليوم الأربعاء بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق القارة الصغيرة.

وقد توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.

وترجح شرطة ولاية فكتوريا الأسترالية أن الطائرتين اصطدمتا كل منها بالأخرى في الجو.

وحسب هيئة الطيران المدني الأسترالي فإن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA-44، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A.

وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث.

أستراليا مطار مدينة مانجالور ولاية فكتوريا
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