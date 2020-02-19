حصيلة وفيات "كورونا" في الصين تصل إلى 2000 شخص

بكين - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2000 شخص.

جاء ذلك بعد أن سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن اللجنة الصحية في المقاطعة اليوم.

كما سجلت المقاطعة 1693 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 61682.