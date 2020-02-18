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حزب ميركل يطالب بممارسة أقصى الضغوط لوقف الهجمات الروسية في سوريا

09:51 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
حزب ميركل يطالب بممارسة أقصى الضغوط لوقف الهجمات الروسية في سوريا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، تغافل الغرب عن الغارات الروسية في شمال سوريا.

وقال روتجن، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن هذا الإحجام مخزي "وضد مصالحنا الأمنية"، وأضاف: "إذا استمرت الجرائم، يتعين أن يكون هناك عقوبات ضد روسيا".

وبدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي هجوما على إدلب. ورغم الهدنة، واصلت القوات الهجمات بدعم من السلاح الجوي الروسي خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يعيش في إدلب نحو ثلاثة ملايين مدني. وفر العديد منهم مرة واحدة على الأقل من القوات الحكومية، حيث يخشون الملاحقة والقمع. وتعتبر إدلب المعقل الأخير الرئيسي للمسلحين من مليشيات هيئة تحرير الشام المقربة من تنظيم القاعدة.

وقال روتجن: "القصف المستهدف للمدنيين عبر سلاح الجو الروسي جريمة حرب مخزية... من الضروري الآن ممارسة أقصى الضغوط السياسية والاقتصادية على روسيا لوقف قصف المدنيين".

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