أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

تمديد محادثات السلام بين المتمردين السودانيين والحكومة

04:24 م الإثنين 17 فبراير 2020
تمديد محادثات السلام بين المتمردين السودانيين والحكومة

نائب الأمين العام للجبهة الثورية السودانية ياسر عر

الخرطوم- (أ ف ب):

مدّدت الحكومة السودانية وتحالف من المجموعات المتمرّدة، اليوم الاثنين، محادثات السلام لثلاثة أسابيع إضافية بعدما تجاوزت المهلة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق نهائي للسلام.

ووقّع ممثلون عن تحالف من تسع مجموعات متمردة يدعى "الجبهة الثورية السودانية" والخرطوم اتفاقا لمواصلة المفاوضات بعدما فشلوا في اختتام المحادثات بحلول 15 فبراير.

وقال نائب الأمين العام "للجبهة الثورية السودانية" ياسر عرمان لوكالة فرانس برس "نأمل أن يكون هذا آخر تمديد للمحادثات".

وتهدف المحادثات التي بدأت في جنوب السودان في أكتوبر إلى إنهاء النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان حيث قاتل متمردون ضد تهميشهم من قبل الخرطوم في عهد الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير.

وازداد الأمل حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بعدما جعلت الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من إنهاء النزاع في هذه المناطق أولويتها.

وتم حتى الآن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية ومسائل الأراضي وإعادة توطين الأشخاص الذين نزحوا جرّاء النزاعات.

هذا المحتوى من

AFP
الخرطوم محادثات السلام المتمردين السودانيين

الخبر التالى:

الجيش الاحتلال يعثر على جثمان يعتقد أنه لمنفذ عملية "دوليب"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان