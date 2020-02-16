وصول المبعوث الأممي لليمن إلى مصر لبحث أخر التطورات

القاهرة - (د ب ا)

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن، قادمًا من الأردن في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها أخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء جهود التوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية.

صرحت مصادر مطلعة: "سيلتقى المبعوث الأممى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات فى مصر والجامعة العربية وبعض الشخصيات اليمنية المقيمة فى مصر لإستعراض أخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء ماتم التوصل إليه في الساعات الماضية من موافقة ممثلي أطراف النزاع فى اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع".

وكان المبعوث الأممي، قد وصف في وقت سابق اليوم الأحد الاتفاق على تبادل الأسرى والمحتجزين بأنه خطوة تعد الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.

كانت الحكومة اليمنية و جماعة الحوثي قد اتفقتا في 13 كانون أول/ديسبمر 2018 على حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة، مع الاتفاق على تبادل نحو 16 الف أسير ومعتقل، إلى جانب تسهيل مرور المساعدات الإنسانية و الإغاثية.