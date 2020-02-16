العاصفة دينيس تضرب بريطانيا وتحذير من "خطر الموت"

لندن- (أ ف ب):

تضرب العاصفة دينيس ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية المملكة المتحدة، متسببةً بتعليق مئات الرحلات الجوية في حين تمت تعبئة الجيش ووضع جنوب مقاطعة ويلز في حالة إنذار قصوى تشمل تحذيرا من "خطر الموت".

وأطلق صباح الأحد نحو 200 إنذار بفيضانات في منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا. وبلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 145 كلم بالساعة.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، كما أعلنت شركات "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت". كما ألغيت أيضاً رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني صباح الأحد جنوب ويلز في حالة تأهب قوصى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعني التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر موت"، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

وقال جيريمي بار مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويلز "نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

وبين الساعة السابعة من صباح السبت والثامنة من صباح الأحد، تساقط 132,8 ملم من الأمطار في سد "كراي ريزرفوار" في جنوب ويلز، ما يفوق معدّل أمطار شهر واحد على هذه المنطقة الذي بلغ 110,8 ملم في فبراير، بحسب ما يوضح مكتب الأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني.

ونشرت وزارة الدفاع السبت الجيش في غرب يوركشير في شمال إنكلترا المنطقة التي تضررت بقوة الأسبوع الماضي من فيضانات تسببت بها العاصفة كيارا.

وانتشلت جثتان صباح السبت على سواحل جنوب انجلترا. ومن غير المعروف ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة أو لا.