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الصحة العالمية تحذر: لا يمكن التنبؤ بكيفية انتشار كورونا

11:46 ص الأحد 16 فبراير 2020
الصحة العالمية تحذر: لا يمكن التنبؤ بكيفية انتشار كورونا

منظمة الصحة العالمية

القاهرة- وكالات:

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لا يزال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين، محذرا من "عدم إمكانية التنبؤ بكيفية انتشاره لاحقًا"، بحسب رويترز.

ووصف جيبريسوس خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لإبطاء انتشار الفيروس بـ"المُشجّعة"، مُعربًا عن قلقه من تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت فرنسا أعلنت السبت وفاة سائح صيني مُسِن مصاب بالفيروس ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس خارج آسيا، والرابع خارج الصين.

وأودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 1600 شخص في الصين، وإصابة أكثر من 69 ألفًا في الصين بينهم 500 في 28 دولة أخرى.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19 الصين

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